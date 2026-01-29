Forza Nuova convoca i neofascisti europei a Roma a marzo | sede ancora segreta
A Roma, il gruppo di estrema destra Forza Nuova ha convocato i leader dell’Alliance for Peace and Freedom, un’alleanza di formazioni di destra radicale in Europa. L’incontro è previsto per il 14 marzo, ma la sede rimane ancora segreta. La scelta di riunirsi nella capitale italiana ha alimentato le polemiche e le preoccupazioni sulla presenza di gruppi di estrema destra in città.
Forza Nuova riunisce a Roma l’Alliance for Peace and Freedom: leader dell’estrema destra europea convocati il 14 marzo. Luogo top secret per evitare proteste.🔗 Leggi su Fanpage.it
