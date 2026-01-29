Forza Italia allo specchio Attesa per il congresso bloccato dal database
Un problema nel database di Forza Italia a Prato blocca il congresso del partito. I rallentamenti nel sistema stanno creando ritardi anche nelle altre province, impedendo di avere i numeri precisi degli iscritti. La situazione si trascina da giorni e rischia di far slittare ulteriormente l’appuntamento.
Un buco di sistema sta ritardando il via libera al congresso di Forza Italia di Prato. Il database che raggruppa tutti i numeri delle tessere del partito ha avuto dei forti rallentamenti e ciò sta comportando ritardi a cascata in tutte le province al fine di avere l’esatto scenario degli iscritti. "Prato - sottolinea il commissario Francesco Cappelli - ha la priorità per l’ok informativo sul tessaramento, confidiamo di avere presto il calendario fissato". Una volta inseriti tutti i dati delle tessere il coordinatore regionale Marco Stella può convocare il congresso provinciale e dal momento della convocazione per statuto devono passare 15 giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
