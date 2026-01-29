Formia omaggia il Giro d’Italia 2026 a 100 giorni dalla partenza | i monumenti s’illuminano di rosa

Formia si prepara a festeggiare i 100 giorni alla partenza del Giro d’Italia 2026. La città ha deciso di illuminare di rosa i suoi monumenti, partecipando all’iniziativa nazionale “Città in Rosa”. Le strade e i monumenti si sono colorati per creare un’atmosfera di attesa e di entusiasmo, mentre i cittadini si preparano ad accogliere uno degli eventi sportivi più prestigiosi al mondo.

Formia, 29 gennaio 2026 – In occasione dei 100 giorni alla partenza del Giro d’Italia 2026, edizione numero 109, la città di Formia ha aderito all’iniziativa nazionale “Città in Rosa”, promossa per celebrare il conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti a livello internazionale. Per l’occasione, alcuni tra i luoghi più rappresentativi del patrimonio urbano cittadino sono stati illuminati di rosa, colore simbolo della Maglia Rosa e della Corsa Rosa. La Torre di Mola, la Torre di Castellone, il Palazzo Comunale di via Vitruvio e la fontana della Villa Comunale “Umberto I” si sono così trasformati in elementi di forte impatto visivo e simbolico, contribuendo a creare un’immagine unitaria e riconoscibile della città, capace di coniugare identità storica, partecipazione collettiva e grande sport.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Giro d’Italia 2026

A cento giorni dalla partenza del Giro d’Italia, le città si preparano a festeggiare il grande evento.

#Giro-D’Italia || A 100 giorni dalla partenza del 109° Giro d’Italia, il Maschio Angioino si è acceso di rosa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Sabato 31 gennaio quinto e ultimo appuntamento del mese con l'iniziativa itinerante "Formia Miniera Urbana", il servizio di raccolta straordinaria che FRZ, insieme al Comune di Formia, porta nei quartieri della città. I cittadini possono conferire rifiuti ingombran - facebook.com facebook