Questa sera ad Arezzo va in scena “Forever Dylan”, uno spettacolo che ripercorre i primi vent’anni della carriera di Bob Dylan. La serata si svolge al Virginian, dove il pubblico si prepara ad ascoltare le canzoni che hanno fatto la storia del cantautore americano. Lo spettacolo vuole essere un omaggio fedele e coinvolgente, capace di far rivivere le atmosfere degli anni in cui Dylan iniziò a farsi conoscere.

Arezzo, 29 gennaio 206 – Questa sera arriva «Forever Dylan», fa tappa ad Arezzo lo spettacolo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob Dylan. Appuntamento questa sera giovedì 29 gennaio alle ore 21 al il Teatro Virginian d i via de’ Redi ad Arezzo. In programma uno spettacolo immersivo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob Dylan, dagli anni ‘60 ai primissimi anni ‘80, quando le canzoni di quello che poi sarebbe diventato il cantautore Premio Nobel per la letteratura nel 2016, hanno toccato le vette più alte. È questo il progetto della “Forever Dylan Band”, il gruppo musicale formato dalla voce di Francesco Ragni, accompagnato dalla batteria e dalle percussioni di Gianluca Meloni, dalla chitarra di Stefano Trabalza, con Marco Matteucci al basso, Claudio Scarabottini alle tastiere e la voce recitante di Giulio Fortunato, che porta lo spettacolo dedicato al cantautore statunitense ad Arezzo, stasera alle 21 al Teatro Virginian. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Forever Dylan, il tributo del Virginian

Approfondimenti su Forever Dylan

Forever Dylan arriva ad Arezzo, offrendo uno spettacolo immersivo dedicato ai primi vent’anni di carriera di Bob Dylan.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Forever Dylan

Argomenti discussi: Forever Dylan. Il tributo del Virginian; Forever Dylan, arriva ad Arezzo lo spettacolo che ripercorre i primi vent’anni di carriera di Bob Dylan.

Forever Dylan. Il tributo del VirginianAppuntamento questa sera con lo spettacolo al teatro di via de’ Redi ad Arezzo. msn.com

Dylaniati Forever - Tributo a Bob DylanEra il lontano 2002 quando i due amici nembresi, Ivan e Fabio, facevano risuonare a Nembro, con il loro Tributo a Bob Dylan, le melodie di Like a Rolling Stone, di Forever Young e di altre ... ecodibergamo.it