Forbidden Fruit anticipazioni infuocate | un matrimonio una gravidanza e un dramma in arrivo

La soap turca Forbidden Fruit torna con anticipazioni infuocate. Nelle prossime puntate, il pubblico assisterà a un matrimonio, a una gravidanza e a un dramma che scuoterà i personaggi principali. La soap, in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14, promette momenti di grande tensione e colpi di scena.

Nuova settimana bollente per Forbidden Fruit, la soap turca in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14.15. Nel riassunto delle puntate dal 2 al 7 febbraio 2026 si intrecciano rivelazioni, scelte d’amore e trame nell’ombra. Al centro tornano Ender, Yildiz e Halit: ogni parola di troppo può costare carissimo. Le alleanze vacillano e basta un dettaglio per far esplodere nuovi sospetti, mentre il Bosforo resta sullo sfondo e nessuno sembra al sicuro. Nella puntata di lunedì 2 febbraio Ender incrocia Philip, il figlio del defunto marito di Sahika: le consegna una verità che la scuote e la spinge a correre da Halit per metterlo in guardia, soprattutto per Erim.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Forbidden Fruit, la nuova soap turca in arrivo su Canale 5, propone una trama ricca di colpi di scena.

Ecco le anticipazioni sulla terza stagione di Forbidden Fruit, in arrivo su Canale 5.

