Forbidden Fruit Anticipazioni | Ecco Chi E’ La Pericolosa Madre Di Kumru!

L’arrivo di Handan Kiliç scuote la vita di Kumru in Pecado Original. La madre di Kumru, fino a ora sconosciuta, entra in scena portando tensioni e rivalità. La giovane protagonista si trova a dover affrontare colpi di scena e scelte difficili, mentre la sua esistenza si capovolge in modo improvviso.

La vita di Kumru sembra precipitare senza freni, travolta da eventi che la costringono a ripensare ogni certezza. Dopo una relazione tormentata con Ça?atay, culminata in un doloroso allontanamento, la giovane si ritrova cacciata da casa propria e a far affidamento su Ezgi, che le offre rifugio nella sua modesta abitazione. Ma proprio quando sembra che nulla possa peggiorare, un'ombra del passato irrompe nella sua esistenza: sua madre Handan Kiliç, figura misteriosa di cui nessuno conosceva l'esistenza, fa il suo ingresso nei nuovi episodi di Pecado Original e promette di scombinare ogni equilibrio.

Kumru e Caner diventano genitori.

