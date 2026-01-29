Football gli Hard Rock Cafe italiani celebrano la 60esima edizione del Superbowl

Gli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia si preparano a festeggiare la 60esima edizione del Super Bowl. La notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio diventa un evento speciale per tifosi e appassionati, che si riuniscono nei locali per seguire insieme la grande finale della NFL, tra musica, atmosfera americana e tanto entusiasmo.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Gli Hard Rock Cafe di Roma, Firenze e Venezia celebrano la 60ª edizione della finale NFL, trasformando la notte tra domenica 8 e lunedì 9 febbraio in un appuntamento speciale dedicato a tifosi, appassionati e amanti della cultura americana. In concomitanza con il match tra i Seattle Seahawks e i New England Patriots che si disputerà al Levi's Stadium di Santa Clara, i tre locali italiani proporranno esperienze culinarie, atmosfera tematica e intrattenimento dedicato per vivere insieme uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo. A Roma dove l'Hard Rock Cafe festeggia la trentesima edizione della sua serata dedicata al Big Game, gli ospiti potranno seguire la diretta integrale della partita gustando i grandi classici del comfort food americano.

