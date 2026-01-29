Football americano Chiefs il 21 febbraio inizia il campionato Il debutto è un derby con i Titans Romagna

Questa sera si alza il sipario sulla stagione 2026 di football americano in Italia. I Chiefs aprono il campionato con un derby contro i Titans Romagna, che segna il debutto ufficiale delle 26 squadre divise in sei gironi. La stagione si concluderà a Ferrara il 5 luglio, con la finale del Ninebowl.

Si è alzato ufficialmente il sipario sulla regular season 2026 del football americano made in Italy. Ai nastri di partenza, ci saranno 26 squadre, divise in sei gironi, che a partire dal 21 febbraio, si sfideranno per conquistare il titolo della Nine Football League, con il Ninebowl in programma a Ferrara il 5 luglio. I Chiefs Ravenna sono stati inseriti nel girone F di questa Terza Divisione del football italiano con altre quattro squadre: Doves Bologna, Hurricanes Vicenza, Redskins Verona, Titans Romagna. Dunque, due team veneti di Verona e Vicenza, e suggestivi derby contro le corregionali Bologna e Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

