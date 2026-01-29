Football americano Chiefs il 21 febbraio inizia il campionato Il debutto è un derby con i Titans Romagna
Questa sera si alza il sipario sulla stagione 2026 di football americano in Italia. I Chiefs aprono il campionato con un derby contro i Titans Romagna, che segna il debutto ufficiale delle 26 squadre divise in sei gironi. La stagione si concluderà a Ferrara il 5 luglio, con la finale del Ninebowl.
Si è alzato ufficialmente il sipario sulla regular season 2026 del football americano made in Italy. Ai nastri di partenza, ci saranno 26 squadre, divise in sei gironi, che a partire dal 21 febbraio, si sfideranno per conquistare il titolo della Nine Football League, con il Ninebowl in programma a Ferrara il 5 luglio. I Chiefs Ravenna sono stati inseriti nel girone F di questa Terza Divisione del football italiano con altre quattro squadre: Doves Bologna, Hurricanes Vicenza, Redskins Verona, Titans Romagna. Dunque, due team veneti di Verona e Vicenza, e suggestivi derby contro le corregionali Bologna e Forlì. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondimenti su Chiefs Titans
Nata come variante dello sport americano con la palla ovale per non infortunarsi nel 2026 questa disciplina darà vita al suo primo campionato del mondo Anche la dimensione femminile sta avendo una evoluzione molto rapida. Flag Football, il riscatto. Il gioco da spiaggia volerà alle Olimpiadi
Il Flag Football, variante del football americano, sta crescendo rapidamente sia a livello maschile che femminile.
Football Americano. Trionfo Aquile a Firenze: vincono la Coppa Italia under 21
Le Aquile si sono aggiudicate la Coppa Italia under 21 di football americano a Firenze.
Ultime notizie su Chiefs Titans
Argomenti discussi: Football americano, definito il girone dei Chiefs: esordio il 21 febbraio; Chi va ai playoff nella NFL? | DAZN News IT; Chiefs Ravenna, al via la stagione 2026 della Nine Football League; NFL: il calendario e i telecronisti su DAZN | DAZN News IT.
Chiefs Ravenna, al via la stagione 2026 della Nine Football LeagueSono Chiefs Ravenna, Doves Bologna, Hurricanes Vicenza, Redskins Verona e Titans Romagna le squadre che compongono il girone F della Nine Football League 2026, il campionato italiano di Terza Division ... ravennawebtv.it
Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers per il Super Bowl: da Mahomes a Purdy, dalla Taylor Swift – mania al picco di scommesse: tutto in una notteIl copione è perfetto. Come i protagonisti. Lo sceneggiatore – leggi l’imperscrutabile destino degli eventi sportivi - ha pensato proprio a tutto per il primo Super Bowl nella capitale del gioco ... repubblica.it
Doves Bologna, Hurricanes Vicenza, Redskins Verona, Titans Romagna. Sono questi i nomi delle avversarie che i Chiefs Ravenna si troveranno di fronte nel girone F della Nine Football League 2026, il campionato italiano di Terza Divisione - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.