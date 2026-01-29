Food Malaguti Fondazione Banco Alimentare Ets | Preziosa la collaborazione con Findus

La Fondazione Banco Alimentare Ets e Findus hanno lanciato una nuova iniziativa a Milano. In piazza Gae Aulenti, i passanti possono donare 25 porzioni di minestrone ogni volta che ritirano un prodotto Findus. Malaguti della fondazione dice che questa collaborazione, che dura da alcuni anni, è molto importante per loro. Un modo concreto per aiutare chi ha bisogno, coinvolgendo la città nel gesto di solidarietà.

Milano, 29 gen. (AdnkronosLabitalia) - “L'iniziativa a cui diamo vita con Findus” che prevede la donazione di 25 porzioni di minestrone per ciascuna di quelle ritirate dai passanti in Piazza Gae Aulenti a Milano “per noi è molto preziosa perché si inserisce nel solco della collaborazione che abbiamo attivato da qualche anno. Banco Alimentare, infatti, è beneficiario delle eccedenze di produzione surgelate di Findus, che arrivano sulle tavole di persone e famiglie in difficoltà dando loro il conforto di un pasto caldo o di un pacco alimentare, anche grazie alla collaborazione con le tante organizzazioni che si occupano di questo sul territorio e collaborano con noi in rete”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Food, Malaguti (Fondazione Banco Alimentare Ets): "Preziosa la collaborazione con Findus" Approfondimenti su Milano Fondazione “Il Giocattolo Sospeso”: il 3 gennaio 2026 torna la serata solidale della Fondazione Super Sud ETS e del Banco Alimentare Campania Il 3 gennaio 2026 si rinnova “Il Giocattolo Sospeso”, l’evento di solidarietà organizzato dalla Fondazione Super Sud ETS in collaborazione con Banco Alimentare Campania. Food, Roca (Findus): "Minestrone Findus compie 60 anni, un pilastro del nostro assortimento italiano" Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. I borsisti dell'Istituto in visita alla Fondazione Banco di Napoli - facebook.com facebook 22–23 gen 2026 sarò a Napoli (Fondazione Banco di Napoli) per l’Assemblea annuale ReCUI. In qualità di coordinatrice della Commissione Affari Istituzionali presenterò il Rapporto 2025: attività svolte e strategie 2026. Focus su Decennio delle Scienze UNE x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.