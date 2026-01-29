Fontana Presidente Camera | Il ciclismo è lo sport del popolo – Il video

Il presidente della Camera, Fontana, ha parlato del ciclismo come sport del popolo. Durante un evento a Roma, ha sottolineato quanto questo sport coinvolga le persone, anche nei piccoli paesi e borghi più isolati. Fontana ha spiegato che il ciclismo ha un modo speciale di unire la gente, più di altri sport, grazie alla sua presenza ovunque, anche nelle zone meno raggiunte.

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 "E' grande il coinvolgimento che ha il ciclismo, a differenza anche di altri sport, proprio passando per i paesi, per i borghi, anche quelli magari a volte più sperduti. Gli si dà un momento di visibilità e di pubblicità che fa scoprire l'Italia. Tanti a volte hanno scoperto dei luoghi proprio grazie alle dirette televisive e quindi anche questa è una funzione assolutamente fondamentale e fa capire l'unità che c'è fra questo sport e il popolo. E' il vero e proprio sport del popolo" così il presidente della Camera Fontana aprendo l'evento "Sulle strade di Coppi e Bartali, il ciclismo professionistico nel 2026".🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Fontana Presidente

Martedì 16 dicembre alle 11, nella Sala del Mappamondo di Montecitorio, si terrà lo scambio di auguri di fine anno tra il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e la Stampa parlamentare.

Il convegno presso la Camera ha approfondito il pensiero di Jan Patocka, figura chiave del Novecento.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Fontana Presidente

Argomenti discussi: Ottant'anni della Repubblica, sul portale della Camera il sito su storia e iniziative. Presidente Fontana: Da Costituenti messaggio attuale, anniversario occasione per riscoprirlo | comunicazione.camera.it; Giornalisti minacciati: vertici Ordine consegnano a Fontana dossier. Presidente Camera riceve Bartoli e Caroprese; Olimpiadi Milano-Cortina, consegna della Fiamma al Presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana; Ciclismo: Presidente Fontana, è lo sport del popolo.

Fontana (Presidente Camera): Il ciclismo è lo sport del popolo(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2026 E' grande il coinvolgimento che ha il ciclismo, a differenza anche di altri sport, proprio passando per i paesi, per i borghi, anche quelli magari a volte più sp ... quotidiano.net

**Lega: Fontana, 'da Maroni contributo a nostro partito e a tutto il Paese'**Roma, 29 gen. (Adnkronos) - Roberto Maroni è stata una figura per la Lega essenziale, fondamentale e ritengo sia giusto ricordarla perché ha dato un grosso contributo politico non solo al nostro part ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il presidente della Camera di Commercio Italo-Serba/Komora italijansko-srpskih privrednika (CCIS), Annino De Venezia, in una lettera ai soci, richiama l’attenzione sull’emergenza logistica in corso in #Serbia, evidenziando come il blocco dei trasporti stia gen facebook

Partecipa, tra gli altri, Giorgio Mencaroni, presidente Camera di commercio dell’Umbria, e Tiziana Pompei, vicesegretario generale @unioncamere, che interverrà sul ruolo del sistema camerale nella parità/diversità e Federico Sisti, segretario generale dell'ent x.com