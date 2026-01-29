Fontana contro Vannacci ma per Salvini può restare | ci chiariremo

A Roma, Roberto Vannacci diventa protagonista di un nuovo fronte interno alla Lega. Fontana attacca Vannacci, che però sembra non preoccuparsi più di tanto. Per Salvini, invece, la questione può restare così com’è, senza grandi strascichi. La tensione tra i membri del partito si allarga, ma al momento nessuno sembra voler fare passi indietro. La battaglia tra i due continua, mentre il leader leghista preferisce mantenere la calma e chiarirsi più avanti.

Roma, 29 gen. (askanews) – Roberto Vannacci “è un problema per i giornalisti non per gli italiani, non per la Lega. Noi abbiamo voglia di costruire, crescere, non di litigare”. Nella sala della Regina a Montecitorio, dopo aver concluso la cerimonia di presentazione del volume sui discorsi di Roberto Maroni, Matteo Salvini usa proprio la storia di uno dei fondatori della Lega per provare ad abbassare la tensione che nel partito hanno suscitato le mosse del generale: “Maroni – ricorda – cominciò in Democrazia proletaria. Nella Lega c’è spazio per la sensibilità di tutti da che è mondo è mondo”. A sentire il vicepremier, dunque, non c’è aria di cacciata dal partito dell’europarlamentare a cui lui stesso consegnò la tessera leghista un anno fa nominandolo vicesegretario qualche mese dopo.🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

