Fondazione CariPrato Per la città 1,3 milioni

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato annuncia che lunedì 2 febbraio alle 10 aprirà il bando per assegnare circa 1,3 milioni di euro. Le risorse sono destinate ad associazioni, istituzioni ed enti che operano in città. La pubblicazione avverrà sul sito ufficiale della fondazione, dando così la possibilità a molte realtà locali di accedere ai contributi.

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato pubblicherà sul suo sito, a partire da lunedì 2 febbraio (ore 10), il bando per l’assegnazione dei contributi annuali destinati ad associazioni, istituzioni ed enti. Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente on line, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 2 marzo, utilizzando il collegamento al sito della Fondazione www.fondazionecrprato.it. Chi partecipa per la prima volta al bando deve provvedere all’accreditamento on line, sempre attraverso il sito, entro e non oltre le ore 12 di lunedì 23 febbraio facendo ricorso all’apposita procedura prevista dal link specifico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Fondazione CariPrato conferma il proprio impegno per il territorio anche nel 2026, destinando 1,3 milioni di euro a progetti di educazione, cultura, volontariato e terzo settore.

L’assemblea dei soci della Fondazione CariPrato ha approvato la proroga di un anno dei mandati in corso.

