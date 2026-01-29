FOCUS – Sara Fantini | Oro a Roma 2024 record italiani e il nuovo inizio dopo il cambio allenatore

Sara Fantini si prepara a lanciare il martello a Roma 2024, sperando di avvicinarsi a un record che potrebbe fare la differenza. La campionessa italiana, con 17 titoli nazionali, ha appena cambiato allenatore e ora punta a un nuovo inizio. Dopo anni di successi, si sente pronta a dare il massimo e a portare l’Italia ancora più in alto nell’atletica.

Intervista a Sara Fantini, una delle figure simbolo dell'atletica italiana, specialista del lancio del martello e primatista nazionale dal 2017, con 17 titoli italiani assoluti conquistati in carriera. In questo episodio di FOCUS ripercorriamo una storia fatta di talento, eredità sportiva e scelte coraggiose: figlia d'arte, con un padre olimpionico nel getto del peso ad Atlanta 1996 e una madre giavellottista e allenatrice, Sara racconta cosa significa crescere con lo sport nel DNA. Dopo essere diventata finalista mondiale, il punto più alto arriva con l'ORO AGLI EUROPEI DI ROMA 2024, davanti al pubblico di casa: un momento storico per lei e per l'atletica italiana.

