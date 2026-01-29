Flavio Cobolli torna in campo subito dopo la fine degli Australian Open, dove è uscito al primo turno contro Arthur Fery. Il tennista italiano riceve una wild card e parteciperà ai tornei dal 2 all’8 febbraio, cercando di riscattarsi dopo l’eliminazione precoce a Melbourne.

Gli Australian Open di Flavio Cobolli si sono conclusi prematuramente lo scorso 18 gennaio: il tennista italiano perse al primo turno contro il qualificato britannico Arthur Fery con il perentorio punteggio di 7-6(1), 6-4, 6-1. Un vero e proprio scivolone per il romano nel primo Slam della stagione, dopo che aveva aperto l’annata agonistica con una vittoria (contro lo svizzero Stan Wawrinka) e una sconfitta (contro il francese Arthur Rinderknech) in United Cup. La pesantissima battuta d’arresto sul cemento di Melbourne non ha però avuto conseguenze sul ranking ATP del 23enne, che al momento occupa la 20ma posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Flavio Cobolli torna in campo, subito una wild card dopo gli Australian Open. Gli italiani nei tornei del 2-8 febbraio

