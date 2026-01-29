Fiumicino Picca | Non solo all’aeroporto | panchine rosse davanti agli altri uffici postali

A Fiumicino, non si tratta solo di un gesto simbolico davanti all’aeroporto. Questa volta, i sindacati e i colleghi di Federica Torzullo hanno deciso di coinvolgere anche altri uffici postali della città, installando panchine rosse davanti ai principali uffici. L’obiettivo è sensibilizzare sui temi della violenza contro le donne e creare un segnale di vicinanza e solidarietà. La proposta include anche l’istituzione di una borsa di studio per il figlio di Torzullo, un gesto che rafforza il valore sociale dell’iniziativa.

Fiumicino, 29 gennaio 2026 – “La proposta avanzata a Poste Italiane dai colleghi di Federica Torzullo e dalle organizzazioni sindacali, di realizzare una panchina rossa all’ingresso del centro di smistamento di Fiumicino e di istituire una borsa di studio per il figlio, rappresenta un’iniziativa dal forte valore simbolico e sociale. L’Amministrazione comunale ha il dovere di trasformare il dolore in responsabilità collettiva, ed è per questo che ho deciso di ampliare il bellissimo gesto proposto dai colleghi di Federica, prevedendo l’installazione, a cura dell’Amministrazione comunale, di panchine rosse di fronte anche ad altri uffici postali presenti sul territorio, affinché l’iniziativa possa tradursi in un’azione condivisa e di sensibilizzazione per la città”, è quanto si legge in un comunicato dell’assessore alle Pari Opportunità, Monica Picca.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Fiumicino Panchine Colleferro. Carabinieri davanti agli uffici postali di Labico e Valmontone per prevenire le truffe agli anziani. Militari impegnati su tutto il territorio della Compagnia Ammodernamento uffici postali, via ai lavori in altri due comuni A partire da giovedì 8 gennaio, gli uffici postali di Galliera Veneta e Fontaniva saranno sottoposti a interventi di ammodernamento. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Fiumicino Panchine Fiumicino, Picca: Non solo all’aeroporto: panchine rosse davanti agli altri uffici postaliL’assessore alle Pari Opportunità dopo la richiesta di sindacati e colleghi di Federica Torzullo ... ilfaroonline.it Ci sono momenti in cui il silenzio pesa più delle parole. E momenti in cui esserci diventa un atto politico, umano, necessario. Fiumicino – 1 febbraio, ore 17:30, presso il Comune Un flash mob per ricordare i corpi civili, le vite spezzate, le memorie di guerra c - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.