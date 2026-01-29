Fissati i funerali del giovane Sheva e la raccolta fondi per aiutare la famiglia

Fissati i funerali del ragazzo di 17 anni, “Sheva”, e aperta una raccolta fondi per aiutare la sua famiglia. La comunità è sconvolta, i compagni di scuola e gli amici non riescono a credere che non rivedranno più il suo sorriso. La ferita è ancora aperta, e tutti si stringono intorno ai genitori e ai cari.

Il dolore è immenso: familiari, compagni di scuola, di squadra, amici non se ne fanno una ragione. Impossibile che il sorriso e l’allegria di “Sheva”, calciatore 17enne della Vis Nova Giussano non ci siano più. I funerali del giovane atleta saranno celebrati il 31 gennaio, alle 10.30, a Muggiò nella chiesa di San Pietro e Paolo (piazza Garibaldi).Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi giorni compaiono sulle pagine Facebook della società calcistiche della Brianza. Messaggi carichi di dolore e di vicinanza ai familiari di “Sheva”, alla società sportiva di Giussano e ai compagni di squadra che perdono un punto di riferimento e prima di tutto un amico.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondimenti su Sheva Giussano

In occasione della difficile battaglia di Gian Luca contro un tumore, è stata avviata una raccolta fondi su GoFundMe dalla sua famiglia.

Una raccolta fondi è stata avviata per sostenere la famiglia di Natacha Misisca, doula di 34 anni di Moruzzo, venuta a mancare pochi giorni dopo il parto del suo quarto bambino, a causa di una grave malattia.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Sheva Giussano

Argomenti discussi: Drammatico impatto sulla provinciale: muore un imprenditore, fissati i funerali; Tragico volo, fissati i funerali del prof; Fissati i funerali di Giorgio De Wolf: l’ultimo saluto all’architetto della politica a Casciago; Morte di Stefano Coen, fissati i funerali dell'ex campione dei Dolphins Ancona.

Fissati i funerali del giovane Sheva e la raccolta fondi per aiutare la famigliaI funerali del giovane atleta saranno celebrati il 31 gennaio, alle 10.30, a Muggiò nella chiesa di San Pietro e Paolo (piazza Garibaldi). Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che in questi giorni ... monzatoday.it

Tragico volo, fissati i funerali del profSi svolgeranno domani, 29 gennaio, i funerali di Mario Rosario D'Anna, il docente di 37 anni che ha perso la vita sabato scorso dopo un volo di alcuni metri dal balcone della sua abitazione, sita al t ... casertanews.it

Fissati per venerdì 30 gennaio in Basilica di San Giovanni i funerali dell'avvocato Angelo Verga, ex assessore e consigliere comunale per il Psi e del Pd - facebook.com facebook