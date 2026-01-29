Fiorentina riecco Kean! L’attaccante torna in gruppo | le ultime sulle chance di convocazione col Napoli
La Fiorentina riabbraccia Kean. L’attaccante è tornato in gruppo dopo settimane di assenza e si prepara a riavvicinarsi alla convocazione per la partita contro il Napoli. La società lascia intravedere possibilità di impiego, sperando di averlo a disposizione per la sfida importante di domenica.
Fiorentina; Kean torna in gruppo, obiettivo esserci sabato a Napoli(ANSA) - FIRENZE, 29 GEN - La Fiorentina confida di avere a disposizione Moise Kean per la trasferta di sabato con il Napoli: il centravanti viola è tornato ad allenarsi in gruppo dopo diversi giorni ... msn.com
Fiorentina, Kean di nuovo in gruppo: le ultimeSi avvicina la sfida col Napoli per la Fiorentina di Paolo Vanoli, intenzionata a riscattare le sconfitte con Cagliari e Como tra campionato e Coppa Italia. fantacalcio.it
Riecco il dramma Fiorentina: sconfitta sanguinosa con il Cagliari e i sardi si allontanano maledettamente. La strada è ancora lunga e tortuosa - facebook.com facebook
