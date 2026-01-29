Questa settimana si delinea il calendario delle prossime partite di calcio in Italia. La squadra di Chivu giocherà in casa il ritorno del playoff tra il 24 e il 25 febbraio, mentre la partita tra Milan e Como, originariamente rinviata per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro, potrebbe essere recuperata il 17 o il 18 febbraio. L'Inter invece potrebbe sfidare la Juventus di venerdì, aprendo così una nuova possibilità di programmare gli impegni di campionato.

Il completamento del mega girone di Champions League porta conseguenze anche per Milan e Como, due squadre che puntano a essere protagoniste in Europa la prossima stagione. Il posto dell'Inter infatti certifica che i nerazzurri giocheranno in casa il ritorno dei playoff (fissati per il 17-18 febbraio e nella settimana seguente) liberando quindi lo slot del 17-18 febbraio per il recupero della 24? giornata di campionato, in programma l'8 febbraio ma con l'impossibilità di utilizzare San Siro causa cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali, due giorni prima. Si tratta della partita che si sarebbe dovuta giocare a Perth, in Australia ma che dopo un lungo tormentone di mesi verrà invece giocata in Italia e nella sua sede naturale, anche se in altra data. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Finita la Champions, c'è la data di Milan-Como. E Inter-Juve si può giocare di venerdì

Approfondimenti su Milan Como

Il match tra Milan e Como in Australia è ancora in fase di valutazione.

Il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha aggiornato sulla possibile disputa di Milan-Como a Perth, affermando che l'incontro si può ancora giocare e che non è stato ancora predisposto un piano B.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

¡EN-NESYRI A LA JUVENTUS! Análisis con Mirko Di Natale + Previa Napoli

Ultime notizie su Milan Como

Argomenti discussi: Champions League, Inter-Arsenal 1-3 e Copenaghen-Napoli 1-1; Napoli eliminato: col Chelsea si illude per un tempo, poi nella ripresa crolla e perde; Il Napoli butta via partita e Champions, squadra che mentalmente è lontana parente di quella che ha vinto lo scudetto Quella squadra aveva la partita nelle vene, questa no. Il Napoli vinceva 1-0 a Copenaghen ed era con l'uomo in più: è finita 1-1. Ora bisogna; Juve-Benfica, playoff Champions sicuri con Spalletti che batte Mourinho. Tutte le dichiarazioni.

Per la Roma è finita, firma con la JuventusIn lotta serrata per la qualificazione alla prossima Champions League, Roma e Juventus si sfideranno allo Stadio Olimpico durante il primo weekend di marzo, ma prima di allora dovranno fronteggiarsi p ... asromalive.it

Copenhagen-Napoli, Champions finita per Conte? La risposta nella vignetta di Sasso (FOTO)Il Napoli di Antonio Conte pareggia 1-1 sul campo del Copenhagen nella penultima giornata della League Phase di Champions. Un risultato che compromette la qualificazione ai play-off: contro il Chelsea ... msn.com

á L'ex Milan, come riportato da #FabrizioRomano, sta per tornare al #Flamengo Noi non vediamo l'ora di vederlo in campo con i Campioni in carica su Como TV #Paqueta #ComoTV x.com

Milan-Como ancora in attesa di una data: quando si potrebbe giocare - facebook.com facebook