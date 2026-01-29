Finalmente 20 amici gatti hanno trovato una casa adeguata

Dopo mesi di preoccupazioni e richieste da parte dei cittadini, finalmente 20 gatti della colonia felina di San Martino di Lupari hanno trovato una casa adatta. L’amministrazione comunale ha deciso di intervenire, portando a termine un’operazione che si aspettava da tempo. Ora gli animali vivono in ambienti più sicuri e più adeguati, e la comunità può tirare un sospiro di sollievo.

L'amministrazione comunale di San Martino di Lupari è intervenuta per risolvere una situazione che da tempo richiedeva attenzione e sensibilità: quella della colonia felina presente sul territorio comunale. Grazie all'impegno diretto del Comune e alla collaborazione tra istituzioni, volontariato.

