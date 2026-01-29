Alessandro Barbero si trova di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per un errore in un manuale scolastico pubblicato da Zanichelli. L’autore, già finito sotto accusa per il suo recente intervento sul referendum sulla giustizia, si è visto riconoscere un errore di battitura o di contenuto nel libro, scritto con la sua firma. La casa editrice ha ammesso il problema, ma la vicenda alimenta le critiche sulla sua posizione pubblica e sulla credibilità come divulgatore.

Reduce dalle polemiche sul suo spot in favore del No al referendum sulla giustizia, svelate anche da autorevoli e imparziali testate, il professor Alessandro Barbero – volto noto della tv e del popolo di sinistra – deve incassare l’ammissione di un errore di cui è corresponsabile, da parte della casa editrice Zanichelli, che ha pubblicato un manuale scolastico con la prestigiosa firma del professore-divulgatore. Un manuale su cui, per stessa ammissione della Zanichelli Editore, c’è un clamoroso errore storico sul quale la casa editrice ha annunciato una correzione immediata. Si tratta di una ricostruzione relativa ai fatti del 7 ottobre 2023, l’attacco di Hamas a Israele, non proprio un evento secondario, come aveva svelato il 27 gennaio Emanuele Calò sul ‘Riformista’. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Figuraccia di Barbero: clamoroso errore da penna rossa anche sul suo manuale scolastico

Approfondimenti su Alessandro Barbero

