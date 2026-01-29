Fiamme in un annesso agricolo trattore e attrezzi da lavoro distrutti

Questa mattina alle porte di Arezzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in fretta per spegnere un incendio in un annesso agricolo. Le fiamme hanno distrutto un trattore e gli attrezzi da lavoro. L’incendio si è sviluppato poco prima delle 14, creando panico tra i residenti della zona. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. I vigili hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme. Ora si cerca di capire cosa abbia causato il rogo.

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi alle porte di Arezzo. I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti alle 13,50 in località Puglia, per un incendio in un annesso agricolo. Sono arrivati sul posto, con una squadra e un'autobotte, i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento. “Nell’incendio - spiegano i Vigili del Fuoco - sono andati distrutti un trattore, un rimorchio adibito al trasporto di cavalli e vari attrezzi agricoli. All’interno si trovava anche una bombola di gpl che è stata portata all’esterno. L’intervento è proseguito con la bonifica e messa in sicurezza della struttura”.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Arezzo Puglia In fiamme un annesso agricolo. I vigili del fuoco salvano un cane dal rogo Nella notte, i vigili del fuoco di Montevarchi sono intervenuti per un incendio in un annesso agricolo a San Giovanni Valdarno. Incendio di un annesso agricolo, paura ad Arezzo Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Arezzo Puglia Argomenti discussi: Prende fuoco la legnaia di una abitazione; Auto in fiamme a Morrovalle, il rogo spento dai Vigili del fuoco; Olimpiadi, la torcia in Veneto: vip e folla di curiosi per la prima tappa di Verona chiusa da Sara Simeoni. La festa e gli slogan di pace; Greta Collini, trionfo azzurro nella scherma: la 19enne veneziana guida l'Italia al successo nel fioretto a squadre. Incendio distrugge annesso agricolo, trattore e rimorchio per il trasporto di cavalliIncendio in un annesso agricolo alle porte di Arezzo. E' successo oggi, giovedì 29 gennaio, nella frazione di Puglia dove i vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti con ... corrierediarezzo.it In fiamme annesso agricolo. Sul posto anche bombole GPLIn fiamme un annesso agricolo in località Montelovesco nel comune di Gubbio. All'interno si trovavano varie attrezzature agricole, legname e anche bombole di GPL. Sul posto sono intervenuti i Vigili ... rainews.it Diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute, questa notte, in via Giovanni Antonio Colozza, a Palermo, per un incendio divampato in un capanno annesso a un’abitazione. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per diverse ore a causa delle - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.