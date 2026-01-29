La Compagnia ‘Le Colonne’ porta in scena il caso Moro al Festival Nazionale Teatro XS. Lo spettacolo non cerca di raccontare solo gli eventi storici, ma di far riflettere sul dolore e sulle scelte di allora. La scena si concentra sul presente, senza veli né filtri, per mettere a nudo le emozioni che ancora oggi scuotono la memoria. È un modo diretto per coinvolgere il pubblico, senza giri di parole, e far scorrere il racconto in modo vivo e reale.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un teatro che interroga; che non addolcisce la memoria, ma la attraversa. È questo il solco dentro cui si colloca 55 giorni di Giancarlo Loffarelli, primo spettacolo in concorso al Festival Nazionale Teatro XS – Città di Salerno, in scena domenica 1° febbraio 2026, alle ore 19.00, presso il Teatro Genovesi (via Principessa Sichelgaita 12a). Ad aprire il cartellone di questa XVII edizione – storica rassegna organizzata dalla Compagnia dell’Eclissi con la direzione artistica di Enzo Tota e realizzata in partenariato con l’IIS Genovesi – Da Vinci, diretto dalla professoressa Lea Celano – è la Compagnia Le Colonne di Sezze (LT), che porta a Salerno un lavoro d’impatto civile e drammaturgico, in grado di restituire al pubblico il peso, ancora irrisolto, di una ferita collettiva. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Festival Nazionale Teatro XS, la Compagnia ‘Le Colonne’ porta in scena il caso Moro

Approfondimenti su Festival Nazionale Teatro XS

Alla Sala Diana del Teatro Garage, venerdì sera, la Compagnia Professionale Maniman Teatro presenta “Il Cerchio”.

Torna a Salerno il Festival Teatro XS, giunto alla sua XVII edizione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Festival Nazionale Teatro XS

Argomenti discussi: Torna il Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno al Genovesi; Il XVII Festival Nazionale Teatro XS Città di Salerno 2026 Teatro Genovesi, ha avuto inizio domenica 25 gennaio 2026.; Il Festival del Burlesque arriva per la prima volta a Napoli sul palco del Teatro Bolivar.

Torna il Festival Teatro XS a Salerno: nove gli spettacoli in programmaLe difficoltà rafforzano la mente, come la fatica rafforza il corpo. È sotto il segno di questa riflessione antica e sempre attuale di Seneca che prende il via la XVII edizione del Festival Nazional ... salernotoday.it

Casamarciano, Gallo e la Laurito per il festival del TeatroE non è solo una mera rassegna teatrale, ma, come ha affermato il primo cittadino, Clemente Primiano, ma è l’espressione di un’identità. Casamarciano ha un’antica vocazione per la commedia dell’arte ... ilmattino.it

A Parma il Festival Nazionale degli Empori Solidali x.com