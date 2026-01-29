Il Festival di Sanremo torna a riempire di musica e spettacolo il Teatro Ariston. Dopo qualche anno di assenza, un ospite molto atteso riprende il suo posto sul palco, pronto a far cantare il pubblico. La manifestazione prenderà il via il 24 febbraio e promette di essere una delle edizioni più coinvolgenti di sempre.

Festival di Sanremo, ecco chi ritorna sul palco del Teatro Ariston e non sarà sola. Il Festival di Sanremo prenderà il via dal 24 febbraio. Cinque serate in cui Carlo Conti terrà compagnia i telespettatori insieme alla strepitosa Laura Pausini. Per questa nuova edizione ci sarebbero tanti grandi ritorni da Sabrina Ferrilli a Luca Argentero ma nelle ultime ore non sono ancora arrivate conferme e smentite. Leggi anche Ascolti tv, i dati del 28 gennaio 2025 Nel frattempo nelle ultime ore emerge il nome di un’altra nota artista che potrebbe salire sul palco del prestigioso teatro Ariston e non sarà sola. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Festival di Sanremo, un grande ritorno sul palco come ospite. Spunta il nome

Approfondimenti su Sanremo TeatroAriston

Max Pezzali parteciperà al Festival di Sanremo, proponendo il suo concerto sul palco allestito sul mare.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Sanremo TeatroAriston

Argomenti discussi: Le canzoni di Sanremo 2026, in anteprima; Sanremo 2026, ecco chi risponde per pubblicità occulta e messaggi politici; L’Italia che balla e non si impegna in scena al Festival di Sanremo; Canzoni Sanremo 2026, le nostre prime pagelle dopo i preascolti.

Tommaso Paradiso parla di Sanremo 2026: «Dopo un percorso lunghissimo penso di essere pronto per il festival»«Sarò a Sanremo 2026 per questa canzone, che poi è una dedica a qualcuno e perché penso che sia arrivato il momento giusto di esserci. Ho fatto un ... ilmattino.it

Tutto sul Festival di Sanremo 2026: ospiti, cantanti in gara e il programma delle serateA meno di un mese dall'inizio della 76esima edizione del Festival di Sanremo, l'attesa per l'evento annuale più amato dagli italiani cresce ogni giorno di ... ilmattino.it

Smentita l’ipotesi Festival: “Nessun Sanremo all’orizzonte per me, sono concentrata a fare quello che faccio e assolutamente fedele alla mia amata ‘Ruota’” - facebook.com facebook

Sanremo è il mio destino. Il mio sorriso. La mia tentazione. La mia paura. A Sanremo sono nata artisticamente nel 1993 e quest’anno torno orgogliosa e commossa perché lo condurrò! Le prime volte non si scordano mai e come quando si dà il primo bacio mi x.com