Ferriere con l' auto contro un camion | 72enne all' ospedale

Un uomo di 72 anni è stato portato in ospedale dopo aver perso il controllo dell’auto e schiantarsi contro un camion a Ferriere. L’incidente è avvenuto questa mattina, per ragioni ancora da chiarire. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe avuto problemi alla guida, ma le cause precise sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Un 72enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto ed è finito contro un camion che proveniva dalla direzione opposta di marcia. L'incidente si è verificato a Gambaro di Ferriere, lungo la strada provinciale Valnure. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l'auto infermieristica e l'ambulanza della Croce Rossa in postazione a Farini ma anche l'elisoccorso.

