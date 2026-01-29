Da quando le auto hanno iniziato a sfiorare i 200 kmh negli anni Trenta, il percorso è stato fatto di record e innovazioni. Oggi, le hypercar elettriche raggiungono vette di quasi 500 kmh, dimostrando come la velocità abbia sempre spinto ingegneri e case automobilistiche a superarsi. Un secolo di evoluzione che mostra come le auto più veloci siano cambiate, ma lo spirito di competizione sia rimasto intatto.

Cent’anni fa superare i 200 kmh significava entrare nella leggenda. Per un’auto di serie, però, è stato necessario attendere il 1932 per abbattere il muro dei 200 kmh. Poi un’attesa lunga quarant’anni prima di superare i 300 kmh, e altri trenta per andare oltre i 400 kmh. Il nostro decennio non è ancora finito, e al traguardo dei 500 kmh siamo solo andati vicini, molto vicini. Qualche anno c'è ancora, per aprire un nuovo capitolo della storia dell’automobilismo. Verosimilmente un capitolo dal doppio significato: è probabile, infatti, che la prossima auto destinata a scrivere la storia non abbia benzina nel serbatoio, ma elettroni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ferrari e non solo: le auto più veloci di ogni decennio, dal 1920 a oggi

