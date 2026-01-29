Fermi sui binari ‘sfidano’ il tram in arrivo | Succede più volte

Un uomo si mette in mezzo ai binari ad Alzano Lombardo e sfida un tram in arrivo. Sta fermo senza muoversi, guarda il tram che si avvicina e, quando il mezzo è vicino, fissa il conducente negli occhi. Il tram si ferma, obbligando l’autista a frenare bruscamente. Questo episodio si ripete più volte, creando un rischio serio sui binari.

Alzano Lombardo. Immobile in mezzo ai binari, attende impassibile l’arrivo del tram. Quando il mezzo si avvicina, guarda dritto negli occhi il conducente e lo costringe a frenare. Il motivo del gesto resta oscuro: una sfida, una provocazione o forse solo un atto di totale incoscienza. Sta di fatto che l’episodio non sarebbe isolato. Secondo quanto confermano un testimone e la stessa Teb, la scena si sarebbe ripetuta più volte all’altezza di Alzano Lombardo. “È così – racconta un passeggero – io ero alla fermata. Mi domando come si possa essere così stupidi”. Il fermo immagine che pubblichiamo è tratto da un video rimbalzato sui social.🔗 Leggi su Bergamonews.it

