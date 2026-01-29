Fermati con l' auto piena di merce imballata di dubbia provenienza | denunciati per ricettazione

Gli agenti del commissariato di polizia di Gaeta hanno fermato un’auto con a bordo due uomini. Dentro l’auto hanno trovato utensili e oggetti imballati, di provenienza incerta. I due sono stati denunciati per ricettazione. Entrambi hanno precedenti per furti e truffe. La scena si è svolta nel pomeriggio, quando gli agenti hanno deciso di controllare un veicolo sospetto in città. Ora si indaga sulla provenienza della merce.

Due uomini sospetti fermati dagli agenti di polizia a Gaeta. Entrambi avevano precedenti per furti e truffe Viaggiavano su un'auto piena di utensili e oggetti imballati, di dubbia provenienza. A Gaeta gli agenti del commissariato di polizia hanno fermato e identificato due uomini con numerosi precedenti per furti e truffa. Dal finestrino del veicolo era possibile notare che l'abitacolo era pieno di elettro utensili da lavoro ancora nuovi e imballati, tra cui cuffie per smartphone, smerigliatrici, torce e lampade di vario tipo. I due occupanti però non sono stati in grado di giustificare la presenza e la provenienza della merce, né di esibire scontrini fiscali e fatture di acquisto.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Approfondimenti su Gaeta Utensili

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gaeta Utensili

Argomenti discussi: MONTEBELLUNA | FERMATI CON L’AUTO RUBATA, AGGREDISCONO I CARABINIERI, ARRESTATI DUE MAROCCHINI; Doppio colpo nei supermercati a Sirmione e Desenzano: fermati con l’auto piena di refurtiva; Scappano ai controlli su un'auto rubata, fermati dalla polizia locale. Raffica di incidenti nel week end; VIDEO | Ladri di auto fuggono dalla polizia: fermati e arrestati dopo una folle corsa in viale Mario Rapisardi.

Donna con auto in panne, si ferma per soccorrerla ma viene investito e muoreTragedia questa sera nel Cosentino, sulla strada statale 18 Tirrenica nei pressi del ponte Lao, a Scalea: un uomo è stato travolto da un'automobile in transito, quando si era fermato per soccorrere ... rainews.it

Fermati in autostrada con l’automobile piena di cibo rubato: denunciatiUn uomo e una donna sono stati fermati lungo l’autostrada A1, all’altezza del casello di Orte: la loro automobile era colma di generi alimentari risultati poi rubati. Entrambi sono stati denunciati. D ... umbria24.it

Vuoi cambiare completamente il look della tua Abarth Allora fermati un attimo e guarda qui Cerchi in lega GMP Raceway color oro Un design sportivo e aggressivo, ispirato al mondo racing, che trasforma davvero la tua auto. Specifici per Fiat 500 - facebook.com facebook