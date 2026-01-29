Fenestrelle e rischio idrogeologico | nuovo patto tra Comuni

Questa mattina ad Avellino i sindaci di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino hanno firmato un nuovo accordo per rafforzare la sicurezza nel territorio di Fenestrelle, colpito da problemi idrogeologici. L’obiettivo è mettere in campo interventi concreti per ridurre i rischi e tutelare i cittadini. La firma arriva dopo mesi di discussioni e segnala un passo importante per la realizzazione del Parco Fenestrelle.

Tempo di lettura: 2 minuti Oggi al Comune di Avellino un altro importante passo avanti nella realizzazione del Parco Fenestrelle: i Sindaci dei Comuni di Atripalda, Mercogliano e Monteforte Irpino e il Commissario Straordinario, la dott.ssa Giuliana Perrotta,  presso il Comune Capoluogo hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a presentare dei progetti unitari per la realizzazione di una r ete fognaria che intercetti tutti i reflui delle abitazioni dei vari comuni che si affacciano sulle sponde del Fenestrelle. “I prossimi passi – ha commentato il Commissario- ci permetteranno di vedere finalmente il nuovo Parco del Fenestrelle, annunciato più volte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

