Femminicidio Torzullo la tragedia del figlio di dieci anni | la richiesta shock sul padre

La tragedia di Federica Torzullo ha inaspettatamente coinvolto anche il figlio di soli dieci anni. Durante le indagini, il bambino ha parlato di una richiesta shock rivolta al padre, portando alla luce un lato ancora più drammatico di questa storia. La sua testimonianza mette in evidenza il dolore che si nasconde dietro questa vicenda di femminicidio.

C'è un aspetto della vicenda di Federica Torzullo che, più di ogni dettaglio investigativo, restituisce la portata umana della tragedia. Non riguarda i sopralluoghi, né le perizie tecniche, ma la voce di un bambino di dieci anni, rimasto improvvisamente senza madre e costretto a fare i conti con una realtà impossibile da comprendere fino in fondo. L'omicidio e l'indagine sul compagno reo confesso. Al centro dell'inchiesta resta Claudio Carlomagno, compagno della vittima e reo confesso del femminicidio. Gli investigatori stanno verificando la compatibilità tra il suo racconto e gli elementi raccolti nella villa di Anguillara, indicata come luogo dell'aggressione.

Femminicidio Torzullo, la tragedia del figlio di dieci anni: chiede di incontrare il padre in cella e rivuole i suoi giochi. Il pm fa riaprire per lui la villaIl caso dell'omicidio di Federica Torzullo continua a scuotere l'opinione pubblica, rivelando nuovi e drammatici dettagli che intrecciano la fredda cronaca giudiziaria con il dolore di una famiglia

Femminicidio Torzullo, la tragedia del figlio di dieci anni: la richiesta shock sul padreIl caso dell'omicidio di Federica Torzullo continua a scuotere l'opinione pubblica, rivelando nuovi e drammatici dettagli che intrecciano la fredda cronaca

