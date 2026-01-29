Femminicidio Federica Torzullo il bimbo rivuole i suoi giochi | il pm fa aprire la casa della mamma

Il pm ha deciso di riaprire la casa di Federica Torzullo, uccisa in un femminicidio, per far tornare al suo bimbo i giochi che aveva dalla mamma. La villa di Torzullo e Carlomagno sarà aperta di nuovo, così il bambino potrà riavere le sue cose e sentirsi un po’ più vicino alla mamma. La decisione arriva dopo che il giudice ha dato il via libera, e ora si aspetta solo di capire quando il bambino potrà tornare a casa e riappropriarsi dei suoi giochi.

