Femminicidi fake news e cyberbullismo alla ’Giornata apuana della legalità’

Questa mattina gli studenti si sono ritrovati alla Giornata apuana della legalità per parlare di temi delicati come femminicidio, fake news e cyberbullismo. Gli insegnanti hanno guidato il dibattito, invitando i ragazzi a riflettere sul loro ruolo nel combattere queste problematiche e sulla responsabilità di usare correttamente i social e le informazioni. Un momento di confronto diretto e senza tanti giri di parole.

Incontro con gli studenti per meditare sul futuro e dare uno scorcio al passato. Tematiche molto forti dal femminicidio, alle fake news al cyberbullismo. Successo della Giornata apuana della legalità 2026. Un titolo che racconta molto – ’Violenza di genere, prevaricazione, disagio giovanile. consapevolezza dei fenomeni e prevenzione’ – e che ha saputo scuotere menti e cuori durante l’incontro che si è tenuto nell’aula magna dell’istituto Gentileschi. Questa iniziativa, che va avanti da qualche anno, si pone obiettivi molto importanti. Il primo fra tutti è quello di ricordare, e soprattutto non dimenticare, ciò che è stato per impedire che certi eventi si ripetano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il tribunale di Parigi ha condannato dieci persone per cyberbullismo, in relazione alla diffusione di contenuti offensivi e falsi su Brigitte Macron.

Un tribunale di Parigi ha condannato dieci individui per cyberbullismo a danno di Brigitte Macron, riconoscendo la diffusione di tweet transfobici.

