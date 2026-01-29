Federica Torzullo zia racconta la verità al figlio ma lui non le crede | Non può essere stato papà

Federica Torzullo ha raccontato al figlio di dieci anni cosa è successo, ma lui non le ha creduto. Il bambino, che ora è affidato ai nonni materni, deve ancora capire cosa sia successo davvero. La situazione rimane tesa mentre gli assistenti sociali preparano la loro relazione.

La sorella di Federica Torzullo, Stefania, ha raccontato al figlio della vittima di femminicidio come è morta la madre. La donna è stata uccisa dal padre del bambino di dieci anni, il piccolo non ha però voluto credere a questa versione dicendo che “non può essere stato papà”. Intanto il Tribunale per i minorenni ha confermato l’affidamento temporaneo ai nonni materni. Il racconto della verità al figlio di Federica Torzullo L'affidamento momentaneo ai nonni materni Le indagini sul femminicidio Il racconto della verità al figlio di Federica Torzullo Come riporta La Repubblica, la zia Stefania ha detto al nipote, figlio della vittima di femminicidio, che la “mamma non c’era più, che l’avevano trovata sottoterra dove lavora il papà e che stavano indagando sul padre perché è l’ultimo che l’ha vista”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Il figlio di Federica Torzullo, un bambino di 10 anni, si trova al centro di una vicenda complicata.

Il tribunale per i minorenni di Roma ha deciso di affidare il figlio di dieci anni di Federica Torzullo ai nonni materni.

