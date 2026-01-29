Federica Torzullo uccisa in 45 minuti si cerca ancora l'arma | potrebbe non trovarsi nel luogo indicato dal killer

Le forze dell’ordine continuano le ricerche dell’arma del delitto di Federica Torzullo. Oggi sono stati fatti nuovi sopralluoghi nella villetta e alla ditta, ma gli investigatori non escludono che l’arma possa essere nascosta in uno di quei luoghi o addirittura altrove. La pista principale resta quella di un’arma lasciata sul posto, ma ancora nessuna traccia concreta. La famiglia aspetta risposte, mentre gli inquirenti cercano di capire se l’arma si trovi nel luogo indicato dal killer o in un’altra zona.

Le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo proseguono con l’obiettivo di rintracciare l’arma del delitto e approfondire eventuali coinvolgimenti di complici.

Sono in corso le indagini a Anguillara per l'omicidio di Federica Torzullo, uccisa presumibilmente con un coltello.

