I Ris sono tornati ieri sulla scena del delitto a Civitavecchia, con il medico legale e il procuratore Alberto Liguori. Hanno effettuato nuovi accertamenti tecnici che non si potranno ripetere. La scena del crimine si anima di nuovo, mentre si cerca di fare luce su un caso ancora aperto.

I Ris sono tornati ieri sulla scena del delitto, insieme al medico legale e al procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori per eseguire una serie di accertamenti tecnici irripetibili. Hanno perlustrato di nuovo la villetta di via Costantino 9, ad Anguillara Sabazia, per decifrare meglio quella che potrebbe essere stata la dinamica dell’omicidio di Federica Torzullo, partendo dal presupposto che non credono che Claudio Carlomagno possa averla uccisa la mattina del 9 gennaio, averla caricata nella sua auto e aver pCalrulito tutto in soli 40 minuti. Tracce di sangue sono state trovate nel bagno al primo piano, dove l’indagato sostiene di aver colpito la moglie con due coltellate mentre entrava in doccia, ma non ci sono tracce ematiche sulle scale che conducono al piano di sotto. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Federica Torzullo, il ruolo della colf (sentita già tre volte) e la presunta chiamata di Claudio Carlomagno

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico femminicidio, mentre il padre di Claudio Carlomagno si trovava sotto casa del figlio.

La tragica scomparsa di Federica Torzullo ha suscitato grande attenzione e riflessione.

