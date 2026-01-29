La casa di Federica Torzullo torna sotto i riflettori, questa volta per un gesto semplice ma carico di significato: il figlio di dieci anni chiede i suoi giochi. La villetta, teatro di un femminicidio, è stata riaperta e i rilievi continuano a restare al centro dell’attenzione, con i tecnici del Ris che setacciano ancora i pavimenti. Intanto, un bambino cerca di recuperare pezzi di normalità tra ricordi e dolore, mentre si attendono novità sulle indagini e sul ruolo della colf.

Mentre gli specialisti del Ris tornavano a setacciare i pavimenti della villetta dell'orrore, un bambino di dieci anni consegnava al mondo il suo personale inventario del dolore. Un elenco dattiloscritto che il figlio di Federica Torzullo ha preparato per riappropriarsi degli unici frammenti rimasti della sua esistenza precedente al femminicidio della mamma. Tra quelle righe, presentate alla Procura di Civitavecchia, non ci sono sogni ma oggetti concreti: il monopattino, la PlayStation, le sue scarpe e i libri di scuola. Sono i reperti di una quotidianità spezzata, che i Carabinieri hanno recuperato su ordine dei magistrati proprio mentre la casa di via Costantino 9 veniva nuovamente sottoposta a rilievi scientifici nel tentativo di ricostruire gli ultimi istanti di vita della 41enne. 🔗 Leggi su Leggo.it

Federica Torzullo, il figlio affidato ai nonni chiede i suoi giochi: riaperta la casa del femminicidio. I nuovi rilievi e il ruolo della colf

Il figlio di Federica Torzullo è ancora con i nonni materni.

Il figlio di Federica Torzullo sarà affidato ai nonni materni.

