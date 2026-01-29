Federica Sciarelli brutte notizie sul fronte televisivo | Chi l’ha visto diventa un caso

Federica Sciarelli torna a fare notizia: il suo programma Chi l’ha visto sta vivendo un momento difficile. Da mesi, gli ascolti sono in calo e il pubblico sembra aver perso interesse. Nonostante ciò, in tv si parla poco di questa crisi, che rischia di mettere a rischio una delle storiche trasmissioni di Rai 3.

Da alcuni mesi Chi l’ha visto sta attraversando una fase delicata sul fronte degli ascolti, anche se il tema resta sorprendentemente poco discusso. Eppure i numeri raccontano una storia chiara. Fino a un paio di anni fa il programma condotto da Federica Sciarelli superava con regolarità i 2 milioni di spettatori e solo lo scorso anno viaggiava su una media solida intorno al 10% di share. Da due mesi, e forse anche qualcosa in più, la tendenza si è però invertita in modo evidente. Il dato interessante è che il calo non sembra dipendere dalla concorrenza diretta. Un anno fa, ad esempio, Chi l’ha visto riusciva a portare a casa quasi il 10% di share anche contro una fiction di Rai 1 capace di arrivare al 18.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

