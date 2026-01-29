FC 26 Evoluzione | Ragnatela di passaggi The Tiki Tactician

EA Sports lancia una nuova evoluzione dedicata al calcio di manovra, questa volta puntando tutto sulla qualità del palleggio. La “Ragnatela di passaggi” di The Tiki Tactician si fa strada tra i giocatori, portando il gioco a un livello superiore. La campagna si concentra su come migliorare la tecnica e la precisione, con l’obiettivo di rendere il gioco più fluido e spettacolare.

EA Sports continua a celebrare il calcio di manovra con un’altra Evoluzione dedicata alla qualità del palleggio. Ragnatela di passaggi è pensata per trasformare un giocatore tecnico in un maestro del possesso palla, sbloccando uno degli stili di gioco più “meta” per chi ama il fraseggio stretto: Tiki Taka+. Con un costo di 35.000 crediti (o 300 FC Points), questa EVO è un investimento eccellente per chi vuole un centrocampista o un trequartista capace di non sbagliare mai il tocco di prima. Miglioramenti: Il Maestro del Palleggio. Il cuore di questa Evoluzione è il potenziamento dei passaggi e della sensibilità nel tocco: PlayStyle+ Tiki Taka: È il valore aggiunto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

