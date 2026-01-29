Fancelli e Leo è ufficiale Buffon in arrivo Pontedera tre colpi per cambiare la stagione

Il Pontedera ha messo a segno tre acquisti, con altri ancora in cantiere. Tra questi, uno spicca per la sua risonanza mediatica: Buffon sta per arrivare, anche se l’ufficialità ancora non c’è. La società si muove con decisione per cambiare volto alla stagione e cercare di risollevare le sorti della squadra.

Tre colpi in entrata e altri ancora sul taccuino per un Pontedera ieri scatenato sul mercato. Uno dei tre, l’unico non ancora ufficializzato ma dato per sicuro, ha addirittura una risonanza mediatica elevata. Si tratta infatti di Louis Thomas Buffon, 18 anni compiuti il 28 dicembre scorso, figlio del Gigi nazionale (che invece ha compiuto 48 anni proprio ieri) e di Alena Seredova. Il giovane attaccante, già nel giro della nazionale della Repubblica Ceca (la nazionalità della madre), arriverà in prestito dal Pisa, con la cui maglia ha raccolto 4 presenze in Serie A. A tre giorni dalla trasferta di Campobasso, a cinque dalla chiusura delle trattative, il club granata ha piazzato altri due colpi, questi ufficiali, in difesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato trovato l'accordo con l'US Città di Pontedera per il trasferimento a titolo definitivo di Andrea Fancelli. Buona fortuna Andrea! #USLivorno1915 - facebook.com facebook