Famiglia nel bosco i genitori denunciano l’assistente sociale | Non ha svolto il proprio incarico con imparzialità

A due giorni dall’avvio dell’accertamento sulle capacità genitoriali di Nathan e Catherine Trevallion, gli avvocati della cosiddetta famiglia nel bosco, i legali Marco Femminella e Danila Solinas, hanno depositato un esposto contro l’assistente sociale nominata dal Tribunale come curatrice dei diritti dei tre figli minori. Secondo quanto rivela il Corriere della Sera, la denuncia è stata inoltrata sia all’Ordine professionale degli assistenti sociali sia all’ente regionale da cui dipende l’ufficio del Comune di Palmoli, dove la specialista presta servizio. L’accusa nei confronti di Veruska D’Angelo, questo il nome dell’assistente sociale, è quella di non aver svolto il suo lavoro con imparzialità. 🔗 Leggi su Tpi.it

I genitori di Nathan e Catherine Trevallion hanno denunciato l’assistente sociale, accusandola di aver cambiato atteggiamento dopo il trasferimento dei figli.

La famiglia che vive in un bosco ha deciso di denunciare l’assistente sociale Veruska D’Angelo, nominata dal Tribunale.

