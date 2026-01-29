Famiglia del bosco psichiatra | ‘genitori lacerati da separazione incomprensibile’

La famiglia del bosco vive momenti difficili. I genitori sono in uno stato di profonda sofferenza, ancora più confusi e lacerati dopo la recente separazione. Un documento del Garante nazionale per l’infanzia ha fatto emergere come questa divisione sia difficile da comprendere e gestire, aumentando il dolore di chi si trova nel mezzo.

PALMOLI, 29 GEN – "Il tempo del dolore si allunga. I genitori sono molto prostrati, sempre più lacerati da una separazione che, anche alla luce del documento diffuso ieri dal Garante nazionale per l'infanzia, appare sempre più incomprensibile". Così, all'ANSA, lo psicologo e neuropsichiatra Tonino Cantelmi, perito nominato dagli avvocati della 'famiglia del bosco' in vista della perizia sui genitori dei tre bambini allontanati a novembre scorso dal Tribunale dell'Aquila e trasferiti in una casa-famiglia. "Purtroppo i tempi tecnici della perizia non si accordano né con i bisogni dei bambini – prosegue lo specialista – né con i bisogni dei genitori".

