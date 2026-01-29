Fabrizio Corona si sono mossi i pezzi grossi | la decisione dopo le ultime puntate di Falsissimo

Nei giorni scorsi, Fabrizio Corona è tornato sotto i riflettori, ma questa volta non solo per le sue vicende personali. Dopo le ultime puntate di

Negli ultimi giorni il caso Corona-Signorini e il progetto “Falsissimo” sono diventati il simbolo di un confine sempre più sottile tra informazione, intrattenimento e spettacolarizzazione della cronaca. Un confine che, secondo molti osservatori, rischia di essere superato quando la ricerca dell’attenzione e del consenso digitale prende il sopravvento su regole, responsabilità e tutele etiche. È in questo contesto che il nome di Fabrizio Corona torna a intrecciarsi con quello delle istituzioni, mentre il dibattito pubblico si infiamma attorno al ruolo degli influencer e dei media online nella gestione delle notizie più delicate.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Falsissimo Signorini

Il giudice Roberto Pertile ha deciso che Fabrizio Corona dovrà ritirare Falsissimo e tutte le informazioni private relative a Alfonso Signorini.

L’Agcom ha deciso di controllare il canale YouTube Falsissimo di Fabrizio Corona.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Fabrizio Corona rigira Signorini Gate dopo il sequestro della seconda puntata, ecco perché può farlo

Ultime notizie su Falsissimo Signorini

Argomenti discussi: Mediaset contro Fabrizio Corona: La libertà di espressione non è libertà di diffamazione e gogna; Signorini ha in mano i segreti del potere, Mediaset non può prendere posizione contro di lui. : parla Fabrizio Corona; Dal caso Signorini alla serie Netflix: il nuovo regno di Fabrizio Corona; Fabrizio Corona: i guadagni choc di Falsissimo e il possibile sbarco in TV, Anna Pettinelli chiede il parere di un legale.

Gerry Scotti rompe il silenzio dopo le parole di Fabrizio Corona: Menzogne dette per lucro, senza rispettoDopo quanto dichiarato da Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo, arriva la risposta di Gerry Scotti. Il conduttore, intervistato dal Corriere della Sera, sceglie un tono misurato ma fermo, ... comingsoon.it

Gerry Scotti risponde a Corona: Relazioni con più di 30 ‘letterine’? Mi sopravvalutanoIl conduttore Mediaset ha risposto a Fabrizio Corona, che lo ha accusato di avere avuto rapporti intimi con le sue Letterine ai tempi di Passaparola ... dilei.it

"IO CON 30 DONNE MI SOPRAVVALUTANO" Tra rabbia e ironia, arriva la risposta di Gerry Scotti a Fabrizio Corona facebook

Falsissimo a rischio chiusura: ora Agcom ha iniziato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona x.com