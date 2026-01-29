Il Tribunale di Milano ha deciso di bloccare la trasmissione di Falsissimo dedicata a Alfonso Signorini. La giudice ha ordinato di rimuovere i contenuti già diffusi e ha stabilito una multa di 2.000 euro. La causa nasce dal sospetto che la puntata abbia superato il limite tra cronaca e diffamazione.

Il Tribunale Civile di Milano ha accolto il ricorso d’urgenza di Alfonso Signorini e ha inibito la diffusione della puntata di Falsissimo a lui dedicata, disponendo anche la rimozione dei contenuti già pubblicati e fissando una penale di 2.000 euro per ogni violazione. È il passaggio che riporta al centro il confine tra diffamazione e diritto di cronaca nel caso Fabrizio Corona. Dopo lo stop, Corona ha reagito rimodulando l’episodio e pubblicando nuovi contenuti sul cosiddetto “sistema Mediaset”, rivendicando la propria linea ed eccependo l’inibitoria. Mediaset ha risposto con un comunicato durissimo: la libertà di espressione non coincide con la libertà di diffamare né con la gogna mediatica, soprattutto quando l’insulto diventa modello di business. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fabrizio Corona e Falsissimo: qual è il limite tra diritto di cronaca e diffamazione?

Approfondimenti su Corona Falsissimo

Dopo le polemiche di Mediaset, anche l’Ordine dei giornalisti si schiera contro Fabrizio Corona.

Alfonso Signorini ha presentato una denuncia contro Google per mancata rimozione di contenuti diffamatori diffusi da Fabrizio Corona attraverso la piattaforma Falsissimo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona e chiede il blocco dei social: come funziona per la legge

Ultime notizie su Corona Falsissimo

Argomenti discussi: Corona deve ritirare Falsissimo: il giudice accoglie il ricorso di Signorini; Fabrizio Corona, il giudice accoglie il ricorso di Alfonso Signorini e ordina lo stop a Falsissimo; Corona e la puntata di Falsissimo senza Signorini sul sistema Mediaset: da Scotti e De Filippi ai Berlusconi; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista.

Fabrizio Corona e Falsissimo: qual è il limite tra diritto di cronaca e diffamazione?Il nodo va oltre la reputazione: riguarda riservatezza, uso di dati e dettagli intimi e il ruolo delle piattaforme nell’amplificazione del danno ... quifinanza.it

L’Agcom mette sotto osservazione Falsissimo: al vaglio le puntate nelle quali Fabrizio Corona parla di Signorini e altri volti Mediaset. ‘Sotto esame’ anche la copertura ...L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni avvia verifiche sul canale Youtube di Fabrizio Corona e sulla copertura tv di casi mediatici ... ilfattoquotidiano.it

Fabrizio Corona è stato insultato durante una serata in discoteca. La sua reazione è stata furiosa. facebook

Falsissimo a rischio chiusura: ora Agcom ha iniziato le verifiche sul canale di Fabrizio Corona x.com