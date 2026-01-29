Fabrizio Corona contestato in discoteca | lite sul palco e minacce al pubblico

Fabrizio Corona è stato contestato duramente in una discoteca nel Casertano. Durante la serata, il pubblico ha iniziato a insultarlo, e l’ex fotografo dei vip ha risposto alzando la voce dal palco. La scena si è scaldada con una lite tra Corona e alcuni presenti, e lui ha anche rivolto minacce al pubblico, creando un episodio che ha fatto parlare subito sui social.

Dopo il podcast Falsissimo, l'ex fotografo dei vip torna al centro delle polemiche: durante una serata nel Casertano viene insultato dal pubblico e risponde senza mezzi termini dal palco. Dopo la pubblicazione delle puntate dell'inchiesta sul presunto Sistema Signorini all'interno del podcast Falsissimo, Fabrizio Corona è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica. Per una parte del pubblico, l'ex fotografo dei vip è diventato una sorta di angelo vendicatore, pronto a smascherare le storture del mondo della televisione; per altri, resta invece una figura controversa, capace di dividere come poche.

