Fabbri traccia il futuro | Sviluppo sostenibile e valore per il territorio

Fabbri ha presentato il suo piano per il futuro, puntando su sviluppo sostenibile e valore per il territorio. Il gruppo Hera, leader nel settore ambientale e tra i principali in Italia nel ciclo idrico, continua a investire per migliorare i servizi e rafforzare il legame con le comunità che serve, che oggi sono più di 7,5 milioni di persone.

Leader nazionale nell'area ambiente, secondo operatore nel ciclo idrico integrato e terzo nella vendita di energia, il Gruppo Hera serve oggi oltre 7,5 milioni di cittadini. Una crescita ininterrotta sin dalla nascita per la multiutility, che ha presentato il 21 gennaio scorso il nuovo piano industriale, che prevede nel 2029 un margine operativo lordo a 1,76 miliardi di euro, un utile netto per gli azionisti a 520 milioni e oltre 5,5 miliardi di euro di investimenti nel quinquennio 2025-2029. I positivi risultati preconsuntivi del 2025 e i nuovi target di piano hanno consentito all'azienda di rivedere al rialzo anche la politica dei dividendi.

