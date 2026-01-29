F1 Test Barcellona | vola la Mercedes Com’è andata la Ferrari

La Mercedes fa vedere i muscoli a Barcellona durante i primi test della stagione di Formula 1. La scuderia tedesca ha impressionato con tempi veloci e zero errori, lasciando gli avversari a distanza. La Ferrari, invece, ha mantenuto un passo discreto, senza grandi scossoni, ma resta da capire se riuscirà a tenere il passo nel prosieguo dei test. Sul circuito di Montmelò, ogni dettaglio conta e le squadre cercano di trovare il ritmo giusto in vista delle gare ufficiali.

La Ferrari mantiene una scia positiva a Barcellona per i primi test della stagione: attenzione, però, a una Mercedes davvero impressionante Al Montmelò c’è spazio per tutti, ma anche per pochi errori. Tutti gli appassionati sanno che i test prima dell’inizio della stagione sono subito uno snodo cruciale per partire subito bene e non sbagliare durante l’anno. Soprattutto, puntare ai massimi obiettivi. Oggi è stato il Day-4 e ci sono subito delle indicazioni molto importanti, e qualche conferma rispetto ai giorni precedenti. A partire dalla Ferrari: le monoposto di Leclerc e Hamilton si confermano piuttosto solide.🔗 Leggi su Sportface.it

La Mercedes si mostra subito molto veloce nei test a Barcellona.

Questa mattina a Barcellona le scuderie Mercedes e Ferrari continuano a spingere sui rispettivi test.

Test F1 2026 Barcellona Day 4: debutto Aston Martin, Mercedes volaNel Day 4 dei test F1 2026 a Barcellona debutta Aston Martin. Mercedes domina con Russell e Antonelli, Ferrari completa 174 giri. newsf1.it

Test F1, chiuso il quarto giorno di prove a Barcellona: Mercedes avanti, Ferrari solida, problemi dopo 5 giri per Aston Martin al debuttoTerminato il quarto giorno dei test della Formula 1 2026 a Barcellona: risultati, tempi, giri percorsi da tutti i piloti scesi in pista al Montmelò ... fanpage.it

Andrea Kimi Antonelli chiude la settimana di test a Barcellona con sensazioni positive: oltre 90 giri percorsi e molte informazioni raccolte sulla nuova Mercedes W17. Il giovane pilota guarda già al Bahrain con fiducia, pronto a mettere a frutto quanto appreso fi - facebook.com facebook

Test F1 2026 a Barcellona: la quarta giornata live #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com