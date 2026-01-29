Oggi il circuito di Montmelò accoglie la quarta giornata di test collettivi privati della Formula Uno. Le squadre lavorano intensamente in vista dell’inizio del Mondiale 2026, con orari e programmazione già definiti. La giornata si svolge tra prove in pista, analisi dei dati e preparazione dei mezzi, mentre gli appassionati seguono tutto in diretta tv e streaming.

Il circuito di Montmelò si appresta ad ospitare la quarta e penultima giornata dei test collettivi privati della Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Il day-4 dello shakedown catalano si preannuncia abbastanza interessante per via del debutto dell’Aston Martin e della probabile contemporanea presenza in pista di vari top team come Ferrari, Mercedes e McLaren. La Scuderia di Maranello ed il team di Woking saranno sicuramente impegnate tra oggi e domani, mentre la squadra guidata da Toto Wolff ha ancora a disposizione una sola giornata di test a Barcellona (ogni compagine ne aveva un massimo di tre sulle cinque in programma) e potrebbe anche scegliere di concludere il suo shakedown venerdì rinunciando quindi all’attività in pista odierna. 🔗 Leggi su Oasport.it

F1 oggi, Test Barcellona 2026: orari 29 gennaio, tv, programma, streaming

Oggi, 26 gennaio, il circuito di Barcellona-Montmeló accoglie la prima sessione di test non ufficiali della Formula 1 2026.

La seconda giornata dei test collettivi di Formula Uno si svolge oggi al Montmelò, in vista del Mondiale 2026.

