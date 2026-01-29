Export l’Italia paga l’inchino sui dazi a Trump

L’Italia ha pagato cara la guerra dei dazi decisa da Donald Trump. Secondo i dati dell’Istat, nel 2025 il saldo commerciale con gli Stati Uniti si è ridotto, anche se il nostro export resta in attivo. La stretta sui dazi ha pesato sui flussi di merci e ha costretto molte aziende italiane a rivedere le proprie strategie. La situazione evidenzia come le decisioni di Washington continuino a influenzare l’economia italiana.

Il conto della sottomissione europea e italiana ai dazi di Donald Trump è arrivato. I dati dell’Istat sul commercio estero mostrano che nel 2025 è calato il saldo commerciale estero verso gli Stati Uniti, anche se resta in attivo. Lo scorso anno il saldo è stato positivo per 34.190 miliardi contro i 38.868 registrati l’anno precedente. Le esportazioni verso gli Usa sono cresciute solamente del 7,2%, a fronte di un aumento delle importazioni pari al 35,9%. Insomma, la strategia di Trump e la mancata reazione italiana ed europea hanno portato effetti rilevanti. Il conto dei dazi: scende l’avanzo commerciale con gli Usa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

