Ex Tribunale alla Regione parco degli Stalloni al Comune | a Crema firmato uno scambio storico

Questa mattina a Crema è stato firmato un accordo storico tra il Comune e la Regione Lombardia. Davanti al notaio Alberto Piantelli, si è concretizzato lo scambio di proprietà: l’ex Tribunale passa alla Regione, mentre il parco degli Stalloni torna al municipio. L’atto segna un passo importante per la città e apre nuove possibilità di sviluppo.

Crema (Cremona), 29 gennaio 2026 – Firmato il contratto di scambio tra Comune di Crema e Regione. Davanti al notaio Alberto Piantelli lo stabile dell’ex Tribunale passa alla Lombardia, mentre il vasto parco degli ex Stalloni torna al municipio. Il Comune mette stanzia anche un conguaglio di 108mila euro. L’atto firmato ieri sancisce ufficialmente lo scambio di proprietà. “È una giornata storica, una giornata molto emozionante – dichiara il sindaco Fabio Bergamasch i – perché oggi Comune e Regione firmano l’atto notarile di permuta tra il complesso degli ex Stalloni e l’ex Tribunale. Inizieremo costruendo un polo di welfare candidato a un bando di Fondazione Cariplo, per creare una nuova centralità di assistenza e cura dedicata alla disabilità, agli anziani, alla marginalità e all’inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

