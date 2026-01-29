Lucas Paquetá torna in Brasile. Dopo aver lasciato il West Ham, l’ex giocatore del Milan ha annunciato sui social il suo arrivo al Flamengo. La notizia circolava da giorni e ora è ufficiale: Paquetá torna a giocare in patria, pronto a rilanciarsi nel club che lo ha lanciato nel calcio europeo.

Il profilo Instagram del club 'Mengão' ha pubblicato questo messaggio: "Lucas Paquetá sta tornando a casa. Tornando al Flamengo. Un'operazione storica. Una pietra miliare nel mercato calcistico mondiale, degna del Flamengo. E questo è possibile solo grazie al lavoro di tante persone. Grazie ai nostri sponsor, che investono nel Flamengo, credono nel progetto e hanno contribuito a rendere possibile questo ritorno. Grazie ai tifosi, che rafforzano il club ogni giorno. E soprattutto, grazie alla Nazione Rossonera, che sostiene, crede e trasforma il sogno in realtà. Paquetá torna. Il figliol prodigo torna a casa.

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Paquetá torna al Flamengo: il messaggio sui social

Lucas Paquetá, ex centrocampista del Milan, sembra avere già deciso di tornare in Brasile e potrebbe lasciare il Flamengo.

Lucas Paquetà potrebbe lasciare il West Ham e tornare in Brasile.

