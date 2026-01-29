Remco Evenepoel ha aperto la stagione 2026 con una gara inaspettata. Il ciclista belga, dopo il cambio di squadra estivo, ha deciso di puntare al secondo posto al Tour de France. Per il primo, invece, dice che tutto dipenderà da Tadej e Jonas. L’esordio con la Red Bull-Bora-hansgrohe segna un nuovo capitolo nella sua carriera, con l’obiettivo di essere competitivo in vista della grande corsa.

Il suo cambio di squadra durante l’estate è stato il colpo più importante del mercato. Remco Evenepoel inizia quest’oggi la stagione 2026 e la sua avventura con la Red Bull-Bora-hansgrohe. Il belga debutterà con la maglia della formazione tedesca al Trofeo Ses Salines di questo pomeriggio, gara che rappresenta il secondo appuntamento della Challenge Mallorca e si svolgerà con il formato della cronosquadre. Tutto il lavoro di preparazione è stato finalizzato in vista del Tour de France, suo grande obiettivo stagionale. Il sogno Tour de France: “ Naturalmente il mio sogno è quello di vincere un giorno la Maglia Gialla. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Evenepoel, esordio stagionale con vista Tour: “Posso competere per il 2° posto. Per il primo, dipenderà da Tadej e Jonas”

